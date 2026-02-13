Grosse nouvelle : Zlatan reconnaît avoir fait une erreur

Zlatan et erreur, quel oxymore. C’est pourtant vrai : le géant suédois a reconnu s’être trompé. L’histoire est rapportée par Aftonbladet , journal suédois : l’ancien attaquant a loupé un investissement dans l’entreprise Vitamin Well, une marque de boissons vitaminées. Lors d’une conférence sur les affaires et les technologies à Stockholm, le VRP des JO d’hiver a raconté avoir vendu trop tôt les parts qu’il possédait.

« La deuxième place, c’est juste une défaite »

Dans ce chapitre de la conférence, sobrement intitulé « Dans la tête de Zlatan » , l’ancien parisien, aujourd’hui associé au fonds d’investissement qui possède l’AC Milan, a partagé une grande leçon de gestion : « J’étais impliqué dans Vitamin Well dès le début et je détenais une petite participation dans l’entreprise. La première fois qu’ils ont vendu des parts, je me suis dit : « Oui, le jackpot ! » » Sauf que cette décision s’est révélée trop hâtive, puisque la valorisation de la boîte est désormais estimée à plus de 33 milliards de couronnes suédoises, soit 3,1 milliards d’euros.…

UL pour SOFOOT.com