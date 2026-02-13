Le sélectionneur de l'Irlande du Nord va cumuler les mandats

Satané cumul des mandats. Sélectionneur de l’Irlande du Nord depuis 2022, Michael O’Neill s’apprête à s’asseoir sur les bancs de Championship en parallèle .

Comme l’a confirmé la Fédération irlandaise de football ce vendredi, le technicien de 56 ans pourra prendre les rênes de Blackburn Rovers . Le club est actuellement 22 e de la deuxième division anglaise, au bord de la zone rouge. O’Neill assurera ainsi le déplacement des Rovers à Londres ce samedi, pour une rencontre contre Queens Park Rangers.…

CMF pour SOFOOT.com