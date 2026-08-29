Troyes et Angers s'imposent à l'extérieur

Trois matchs, aucune victoire à domicile. Ce samedi soir n’a pas porté chance aux locaux, puisque ni Auxerre, contre Angers (1-3) , ni Lorient, face à Troyes (1-2) ni Brest, devant Toulouse (2-2) n’ont été souverains chez eux.

Auxerre a du boulot

À l’Abbé-Deschamps, Will Still est devenu le premier coach de l’AJA à démarrer par deux défaites son mandat en Ligue 1. La faute à un bijou de Branco Van den Boomen, auteur d’une des volées de la saison, déjà (0-1, 5 e ) , mais aussi aux réalisations de Harouna Djibirin, 19 ans, auteur de son premier pion avec Angers en 2026 (1-2, 70 e ) et d’Amine El-Ouazzani, buteur sous les yeux de son papa (1-3, 78 e ) . Stéphane Gilli remporte son premier match avec le SCO. Auxerre, de son côté, enchaîne un quinzième match sans victoire en Ligue 1.…

UL pour SOFOOT.com