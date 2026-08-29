Troyes et Angers s'imposent à l'extérieur
Trois matchs, aucune victoire à domicile. Ce samedi soir n’a pas porté chance aux locaux, puisque ni Auxerre, contre Angers (1-3) , ni Lorient, face à Troyes (1-2) ni Brest, devant Toulouse (2-2) n’ont été souverains chez eux.
Auxerre a du boulot
À l’Abbé-Deschamps, Will Still est devenu le premier coach de l’AJA à démarrer par deux défaites son mandat en Ligue 1. La faute à un bijou de Branco Van den Boomen, auteur d’une des volées de la saison, déjà (0-1, 5 e ) , mais aussi aux réalisations de Harouna Djibirin, 19 ans, auteur de son premier pion avec Angers en 2026 (1-2, 70 e ) et d’Amine El-Ouazzani, buteur sous les yeux de son papa (1-3, 78 e ) . Stéphane Gilli remporte son premier match avec le SCO. Auxerre, de son côté, enchaîne un quinzième match sans victoire en Ligue 1.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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