L'OM se sépare d'un nouveau joueur

Lago est parti. Marseille continue son opération dégraissage. Après Pierre-Emerick Aubameyang, Bilal Nadir, Hamed Junior Traoré et Mason Greenwood, l’OM se sépare d’un autre attaquant : Ange Lago. L’attaquant ivoirien avait joué une mi-temps contre Nantes en fin de saison dernière, et était entré pour l’avant-dernier match de la saison de l’OM contre Le Havre. Il avait surtout brillé avec la réserve olympienne, inscrivant huit buts en vingt matchs .

Il s’est engagé avec Dijon, en Ligue 2. Son nouveau club a annoncé la nouvelle sur la scène du festival Golden Coast, événement musical qui se tient ce dernier week-end d’août dans la préfecture de la Côte-d’Or. Selon L’Équipe , l’OM conserve la moitié de l’indemnité d’une éventuelle revente, ainsi qu’une clause de rachat, estimée à trois millions d’euros.…

UL pour SOFOOT.com