 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'OM se sépare d'un nouveau joueur
information fournie par So Foot 29/08/2026 à 21:43
Ajouter Boursorama à vos sources

L'OM se sépare d'un nouveau joueur

L'OM se sépare d'un nouveau joueur

Lago est parti. Marseille continue son opération dégraissage. Après Pierre-Emerick Aubameyang, Bilal Nadir, Hamed Junior Traoré et Mason Greenwood, l’OM se sépare d’un autre attaquant : Ange Lago. L’attaquant ivoirien avait joué une mi-temps contre Nantes en fin de saison dernière, et était entré pour l’avant-dernier match de la saison de l’OM contre Le Havre. Il avait surtout brillé avec la réserve olympienne, inscrivant huit buts en vingt matchs .

Il s’est engagé avec Dijon, en Ligue 2. Son nouveau club a annoncé la nouvelle sur la scène du festival Golden Coast, événement musical qui se tient ce dernier week-end d’août dans la préfecture de la Côte-d’Or. Selon L’Équipe , l’OM conserve la moitié de l’indemnité d’une éventuelle revente, ainsi qu’une clause de rachat, estimée à trois millions d’euros.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Troyes et Angers s'imposent à l'extérieur
    Troyes et Angers s'imposent à l'extérieur
    information fournie par So Foot 29.08.2026 22:45 

    Trois matchs, aucune victoire à domicile. Ce samedi soir n’a pas porté chance aux locaux, puisque ni Auxerre, contre Angers (1-3) , ni Lorient, face à Troyes (1-2) ni Brest, devant Toulouse (2-2) n’ont été souverains chez eux. Auxerre a du boulot À l’Abbé-Deschamps, ... Lire la suite

  • L'OL laisse échapper des points face au Havre
    L'OL laisse échapper des points face au Havre
    information fournie par So Foot 29.08.2026 22:42 

    Olympique Lyonnais 1-1 Le Havre Buts : Openda (87 e ) pour l’OL // Samatta (74 e ) pour le HAC Plus d’infos à suivre… … UL pour SOFOOT.com

  • Nantes reste maudit en Ligue 2
    Nantes reste maudit en Ligue 2
    information fournie par So Foot 29.08.2026 22:06 

    En Avant Guingamp 3-3 FC Nantes Buts : Ben Brahim (9 e ) et Gomis (15 e et 90 e +8) pour les Bretons // Younoussa (22 e et 49 e ) et Joujou (85 e ) pour les Ligériens. Lueur d’espoir ? Pas encore ! Nantes est passé à une minute, à un penalty de remporter un match ... Lire la suite

  • OM, OL, Rennes, Les dates des principales rencontres de Ligue Europa
    OM, OL, Rennes, Les dates des principales rencontres de Ligue Europa
    information fournie par So Foot 29.08.2026 20:57 

    De retour en Ligue Europa pour la première fois depuis la saison 2023-2024, Rennes a tiré un tableau plutôt abordable : Sparta Prague, Sturm Graz, Nimègue, Juventus, OFI Crète, Dinamo Zagreb et Olympiakos sont au menu des Bretons. Les Rouge et Noir débutent par ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank