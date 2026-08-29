Nantes reste maudit en Ligue 2

En Avant Guingamp 3-3 FC Nantes

Buts : Ben Brahim (9 e ) et Gomis (15 e et 90 e +8) pour les Bretons // Younoussa (22 e et 49 e ) et Joujou (85 e ) pour les Ligériens.

Lueur d’espoir ? Pas encore ! Nantes est passé à une minute, à un penalty de remporter un match de foot ! Pour sa première sur le banc des Canaris, Grégory Poirier repart de Guingamp avec un seul point , obtenu au terme d’un scenario renversant. Son équipe pensait remporter la rencontre en fin de match grâce au but de sa recrue Antoine Joujou (85 e ). La saison de Nantes pouvait enfin commencer, sauf qu’au bout du temps additionnel, les Guingampais ont égalisé, Donatien Gomis suivant parfaitement l’arrêt de Maxime Dupé (90 e +8). Juste avant, la main de Johann Lepenant dans la surface a été sanctionnée, nouveau signe d’un été où rien ne va dans le bon sens.…

UL pour SOFOOT.com