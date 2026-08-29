L'OL laisse échapper des points face au Havre
Olympique Lyonnais 1-1 Le Havre
Buts : Openda (87 e ) pour l’OL // Samatta (74 e ) pour le HAC
Plus d’infos à suivre… …
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'OL laisse échapper des points face au Havre
Buts : Openda (87 e ) pour l’OL // Samatta (74 e ) pour le HAC
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Trois matchs, aucune victoire à domicile. Ce samedi soir n’a pas porté chance aux locaux, puisque ni Auxerre, contre Angers (1-3) , ni Lorient, face à Troyes (1-2) ni Brest, devant Toulouse (2-2) n’ont été souverains chez eux. Auxerre a du boulot À l’Abbé-Deschamps, ... Lire la suite
En Avant Guingamp 3-3 FC Nantes Buts : Ben Brahim (9 e ) et Gomis (15 e et 90 e +8) pour les Bretons // Younoussa (22 e et 49 e ) et Joujou (85 e ) pour les Ligériens. Lueur d’espoir ? Pas encore ! Nantes est passé à une minute, à un penalty de remporter un match ... Lire la suite
Lago est parti. Marseille continue son opération dégraissage. Après Pierre-Emerick Aubameyang, Bilal Nadir, Hamed Junior Traoré et Mason Greenwood, l’OM se sépare d’un autre attaquant : Ange Lago. L’attaquant ivoirien avait joué une mi-temps contre Nantes en fin ... Lire la suite
De retour en Ligue Europa pour la première fois depuis la saison 2023-2024, Rennes a tiré un tableau plutôt abordable : Sparta Prague, Sturm Graz, Nimègue, Juventus, OFI Crète, Dinamo Zagreb et Olympiakos sont au menu des Bretons. Les Rouge et Noir débutent par ... Lire la suite
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