Un ancien du Real Madrid rebondit à Hong Kong
Asier is in the Kitchee.
Obtenir une mutation à Hong Kong après deux ans à Dallas ressemble plus au destin de carrière d’un businessman américain qu’à un footballeur espagnol. Pourtant, Asier Illarramendi a bien vécu cette transition en signant ce jeudi dans le club de Kitchee , situé dans le district de Wan Chai au cœur de la mégapole hongkongaise.…
MBC pour SOFOOT.com
