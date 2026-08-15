Un ancien du Havre et de Saint-Étienne file à Hull City

Un ancien du Havre et de Saint-Étienne file à Hull City

Ce n’est plus Lucas Gourna-DouHac. Prêté et grand artisan du maintien du Havre la saison dernière en Ligue 1, Lucas Gourna-Douath va découvrir un nouveau championnat. Le joueur formé à Saint-Étienne s’engage officiellement à Hull City jusqu’en juin 2031. Le milieu défensif de 23 ans va découvrir la Premier League après avoir disputé près de cent matchs avec Salzbourg, qui avait déniché la pépite du Fore en 2022 .

L’année suivante, juste après avoir remporté son premier Championnat d’Autriche, LGD était désigné parmi les onze meilleurs Golden boy du foot mondial, devant Rayan Cherki. L’indemnité de son transfert est estimée à quatre millions d’euros.…

UL pour SOFOOT.com