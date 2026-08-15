Qui seraient les adversaires potentiels de Bordeaux en Régional 1 ?

Qui seraient les adversaires potentiels de Bordeaux en Régional 1 ?

Puisqu’il faudra peut-être y aller. Ce vendredi soir, le CNOSF a décidé de confirmer la décision de la DNCG et d’attester l’exclusion des Girondins de Bordeaux des compétitions nationales de football. Si le club espère encore un référé de suspension du côté du tribunal administratif et « ne comprend pas » la décision du CNOSF, Bordeaux repart pour le moment au niveau régional. Le club au scapulaire, qui dispute un match amical de préparation face à Chauray ce samedi, a une place réservée dans la poule B au premier échelon régional.

Quatorze équipes composent ce groupe, un mixte entre clubs de rugby (ou de Didier Deschamps), d’ententes et de petites villes spécialisées en vin ou en distillations d’armagnacs. Bref, le foot, le vrai, mais pas celui d’un sextuple champion de France.…

UL pour SOFOOT.com