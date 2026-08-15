La deuxième division espagnole est un paradis pour les géographes

Mais comment est-ce possible ? Ce samedi, à 17 heures, deux clubs non basés en Espagne continentale s’affrontent dans le Championnat espagnol. Et oui, le FC Andorra affronte Ceuta pour le compte de la première journée de ce Championnat , et c’est une sacrée belle histoire : un club d’une enclave (et d’une exclave) se déplace chez un club étranger, propriété de Gérard Piqué. Voici le programme de la première journée de Liga 2, la deuxième division espagnole. En ajoutant Las Palmas, Tenerife et Majorque, sur les îles, et Vigo et Grenade, aux quatre coins du pays, la deuxième division espagnole fera voyager cette saison.

« Parler de football me donne la honte »

Andorra et Ceuta se sont déjà affrontées à deux reprises dans cette division la saison dernière, pour deux victoires de Ceuta. La cité située sur le territoire du Maroc est dans l’actualité depuis que, fin juillet, des dizaines de milliers de personnes ont tenté de rejoindre son territoire. Plus de 140 morts ont été recensés, selon Le Monde .…

UL pour SOFOOT.com