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Le but le plus rapide de l'histoire de la NWSL a été marqué ce vendredi
information fournie par So Foot 15/08/2026 à 11:58
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Le but le plus rapide de l'histoire de la NWSL a été marqué ce vendredi

Le but le plus rapide de l'histoire de la NWSL a été marqué ce vendredi

Oh yeah ! Les États-Unis sont un pays de record. Pour s’en convaincre, il suffit de les voir battus. Le dernier exemple en date provient de la NWSL, la Ligue nord-américaine de football. Le but le plus rapide de l’histoire de la division a été marqué ce vendredi , lors du match opposant la franchise de Gotham City à celle de Kansas City. Amelia White a marqué au bout d’à peine 22 secondes de jeu . Le tout sans Temwa Chawinga, sœur de, en train d’emmener le Malawi à la première finale de CAN de son histoire.

Un dribble puis une superbe passe de la bien nommée Croix Bethune a servi idéalement la buteuse américaine de 23 ans. Bon, Gotham a renversé la rencontre, s’imposant 2-1 à la fin du match. L’internationale australienne Sam Kerr a même inscrit le but vainqueur de l’équipe new-yorkaise. Le précédent record, détenue également par Kansas City, a été battu d’à peine une seconde. Il datait de 2023.…

UL pour SOFOOT.com

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