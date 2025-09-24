Un ancien du Bayern Munich nommé directeur sportif du Paris FC

 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
information fournie par So Foot 24/09/2025 à 18:34

Le Paris FC lance son remaniement.

Le Paris FC a annoncé ce mercredi via un communiqué , l’arrivée officielle de son nouveau directeur sportif Marco Neppe, un homme passé par le Bayern Munich en tant que recruteur, directeur du recrutement puis directeur technique entre 2014 et 2024.…

