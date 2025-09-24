Un ancien du Bayern Munich nommé directeur sportif du Paris FC
Le Paris FC lance son remaniement.
Le Paris FC a annoncé ce mercredi via un communiqué , l’arrivée officielle de son nouveau directeur sportif Marco Neppe, un homme passé par le Bayern Munich en tant que recruteur, directeur du recrutement puis directeur technique entre 2014 et 2024.…
KM pour SOFOOT.com
