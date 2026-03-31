Suède-Pologne, un barrage pour le Mondial sur un air de revanche

C’est au tour de qui de pleurer ce soir ? Le 29 mars 2022, à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, les Polonais recevaient les Suédois emmenés en attaque par le jeune Aleksander Isak. Pas encore complètement usé, un certain Zlatan Ibrahimovic avait fait son entrée en jeu à quelques minutes de la fin. Pourtant, les coéquipiers de Robert Lewandowski s’étaient imposés (2-0) pour rejoindre les 31 autres équipes à Doha.

Quelques petits changements

Ce mardi soir, c’est bis repetita. Enfin presque. Bon, quelques petites choses ont changé. Le match aura lieu à la Strawberry Arena à Stockholm, et non pas au Silesian Stadium de Chorzów. Aleksander Isak et Zlatan Ibrahimovic, respectivement blessé et retraité, ont troqué leurs places à l’unique Victor Gyökeres. Le 4-3-3 suédois a disparu au profit d’un 3-4-3 similaire à celui de leurs adversaires du soir. Dans les rangs polonais pas d’énormes surprises, mais un Lewandowski, capitaine, toujours présent pour arracher les cages.…

TC pour SOFOOT.com