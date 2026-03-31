« Laisse-le Kirikou » : un joueur de National 3 victime d’insultes racistes en Corse
Ce samedi, la rencontre pour le maintien en National 3 entre le Gallia Lucciana et l’AC Seyssinet a été totalement gâchée. Nathiau Loba , joueur de Seyssinet, a été pris pour cible par un supporter, l’insultant de « Kirikou » à plusieurs reprises .
Sur une vidéo diffusée en masse sur les réseaux sociaux, on peut entendre des insultes racistes descendre des tribunes : « Oh Kirikou va toucher la main », « Laisse-le Kirikou ! » Si le joueur de 25 ans tente de ne pas réagir, des applaudissements ainsi que des rires sont sortis de la tribune corse.…
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