Le président de la Fédé argentine mis en examen

Le président de la Fédé argentine mis en examen

Tapia 100 balles ? Président de la Fédération argentine (AFA), Claudio Tapia a été mis en examen pour évasion fiscale, selon une décision rendue publique ce lundi . Quatre autres dirigeants de l’AFA sont également visés par la décision, qui fait suite à une plainte déposée au pénal par le fisc argentin.

Concrètement, les autorités accusent la Fédé d’avoir omis de payer des impôts entre mars 2024 et septembre 2025 , mais aussi d’avoir illégalement conservé les cotisations retraite d’employés et de joueur, pour un préjudice global estimé à 19 milliards de pesos (11,8 millions d’euros).…

CMF pour SOFOOT.com