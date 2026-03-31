John Obi Mikel tacle le capitaine de Chelsea

« Si ton cœur est déjà à Madrid, tu ne devrais pas porter le maillot bleu. » L’ancien milieu de Chelsea John Obi Mikel n’a pas apprécié les dernières déclarations d’Enzo Fernández . L’actuel milieu et capitaine des Blues avait confié sur la chaîne YouTube Avirales qu’il se verrait bien vivre dans une autre capitale européenne.

« J’aimerais vivre en Espagne. J’aime beaucoup Madrid, ça me rappelle Buenos Aires […]. Je me débrouille en anglais, mais je serais plus à l’aise en espagnol » , avait avoué l’Argentin de 25 ans. Beaucoup y ont vu un appel du pied pour rejoindre le Real Madrid qui chercherait à renforcer son milieu. On oublie un peu vite l’attractivité du Rayo Vallecano……

EA pour SOFOOT.com