Un ancien DG de l'OL pour succéder à De Tavernost ?

La valse des coachs, et la valse des dirigeants. Après que Bein sports a obtenu les droits de diffusion de la Coupe du monde 2026, Nicolas de Tavernost a quitté son poste de directeur général de LFP Media. Le DG de la filiale commerciale de la Ligue doit désormais être remplacé et, selon les infos de L’Équipe , le nom de Laurent Prud’homme circulerait pour remédier à une nouvelle crise qui guette le foot français.

Les clubs voudraient reprendre le pouvoir

L'ancien DG de l'OL (époque Textor), directeur du groupe L'Équipe, mais également d'Eurosport , serait l'une des pistes. Le canard ajoute que, contrairement au choix de de Tavernost, les clubs souhaiteraient avoir leur mot à dire sur le nom du nouveau directeur. Sa nomination interviendra dans les prochaines semaines.

