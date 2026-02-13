Le président de Wasquehal démissionne

Il est loin le temps du Wasquehal-PSG en coupe de France. Rien ne va plus à Wasquehal. Sur la corde raide après avoir été épinglé par la DNCG puis vu un premier président démissionné en décembre, le club de National 2 dit au revoir à son président Éric Decoudun . Déjà président du club pendant trois ans, l’homme lâche l’affaire, épuisé, comme il l’explique à La Voix du Nord .

Il raconte : « J’ai connu les huissiers, les avocats, les parents et joueurs en colère, le tribunal des Prudhommes. Quand une entreprise ne va pas bien, cela part dans tous les sens. C’est invivable. En 14 jours, je me suis fait beaucoup de mouron, au point de perdre 6 kilos. On m’avait prévenu que tout était voué à l’échec mais je ne voulais pas y croire. » Selon ses estimations, la dette du club est évaluée à près de 470 000 euros. « J’espère sincèrement que l’ancien président et le directeur sportif, deux gars qui se sont inventés une carrière, auront un jour des comptes à rendre. » …

UL pour SOFOOT.com