Pour Roberto Martínez, il n’est pas si difficile d’avoir Cristiano Ronaldo dans son effectif
information fournie par So Foot 13/02/2026 à 10:53

Pour Roberto Martínez, il n’est pas si difficile d’avoir Cristiano Ronaldo dans son effectif

Pour Roberto Martínez, il n’est pas si difficile d’avoir Cristiano Ronaldo dans son effectif

Pas du tout sous la contrainte. Roberto Martínez a longuement complimenté Cristiano Ronaldo au micro de la BBC dans un entretien mis en ligne ce vendredi matin. Interrogé sur sa façon d’aborder le fait d’entraîner la superstar , le sélectionneur du Portugal a simplement répondu que c’était « très facile, parce qu’il a des standards très élevés. Ses attentes de la manière dont le travail doit être fait et son engagement dans le jeu sont vraiment un exemple de ce que vous devez faire pour représenter le Portugal et l’équipe nationale. »

Le tacticien espagnol justifie aussi son choix de continuer d’appeler celui qui a fêté ses 41 ans le 5 février dernier . « Un joueur qui a inscrit 25 buts lors de ses 30 derniers matchs en sélection, il ne joue pas en raison de ce qu’il a fait par le passé, mais bien pour ce qu’il fait aujourd’hui » , argumente-t-il.…

SW pour SOFOOT.com

