 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quand les défenseurs barcelonais jouent le hors-jeu... dans leur camp
information fournie par So Foot 13/02/2026 à 11:00

Quand les défenseurs barcelonais jouent le hors-jeu... dans leur camp

Quand les défenseurs barcelonais jouent le hors-jeu... dans leur camp

C’est pas une bonne idée. Lors de la (très) lourde défaite du Barça sur le terrain de l’Atlético de Madrid (0-4), une scène a interloqué : la défense centrale barcelonaise a joué le piège du hors-jeu… dans son propre camp. À la 42 ème minute de cette demi-finale aller de Copa del Rey, Eric García et Pau Cubarsí ont été pris en flagrant délit : le premier s’est aligné sur la course du deuxième pour laisser filer Antoine Griezmann. Les deux se sont finalement arrêtés à la ligne médiane pour jouer le piège.

Même si Ademola Lookman n’a pas lancé son nouveau coéquipier, ce fut évidemment inutile : comme le stipule l’article 11 des lois du jeu, un joueur est en position de hors-jeu si « n’importe quelle partie de la tête, du tronc ou des jambes se trouve dans la moitié de terrain adverse (ligne médiane non comprise). » Pour l’anecdote, Eric García a été exclu en fin de match. Victor Lefaucheux, analyste tactique, a diffusé la nouvelle.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pour Roberto Martínez, il n’est pas si difficile d’avoir Cristiano Ronaldo dans son effectif
    Pour Roberto Martínez, il n’est pas si difficile d’avoir Cristiano Ronaldo dans son effectif
    information fournie par So Foot 13.02.2026 10:53 

    Pas du tout sous la contrainte. Roberto Martínez a longuement complimenté Cristiano Ronaldo au micro de la BBC dans un entretien mis en ligne ce vendredi matin. Interrogé sur sa façon d’aborder le fait d’entraîner la superstar , le sélectionneur du Portugal a simplement ... Lire la suite

  • Le président de Wasquehal démissionne
    Le président de Wasquehal démissionne
    information fournie par So Foot 13.02.2026 10:06 

    Il est loin le temps du Wasquehal-PSG en coupe de France. Rien ne va plus à Wasquehal. Sur la corde raide après avoir été épinglé par la DNCG puis vu un premier président démissionné en décembre, le club de National 2 dit au revoir à son président Éric Decoudun ... Lire la suite

  • Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi au MetLife Stadium d'East Rutherford, dans le New Jersey, le 13 juillet 2025 ( GETTY / ALEX GRIMM )
    Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, marque un point de procédure en justice
    information fournie par AFP 13.02.2026 10:03 

    Le président qatari du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a marqué un point procédural dans la guérilla juridique l'opposant à l'un des acteurs du dossier dit des "barbouzeries" autour du club parisien, qui accuse l'émirat de l'avoir pris en "otage" pour lui extorquer une ... Lire la suite

  • Aymeric Laporte révèle qu’il aurait pu signer à l’OM cet été
    Aymeric Laporte révèle qu’il aurait pu signer à l’OM cet été
    information fournie par So Foot 13.02.2026 09:46 

    À quoi ça tient. Invité sur RMC ce jeudi, Aymeric Laporte a assuré qu’il aurait pu rejoindre la Canebière en début de saison . Pour rappel, le défenseur central avait finalement fait son retour à Bilbao en provenance d’Al-Nassr, où il évoluait depuis deux saisons. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank