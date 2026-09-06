Un ancien de Premier League défend le niveau de la Ligue 1

José Mourinho dans le rétro. Il y a quelques jours, l’entraîneur du Real Madrid déclarait que la Ligue 1 était « un championnat tranquille ». Sans répondre frontalement au meilleur ami de Kylian Mbappé, le joueur du Paris FC Diego Coppola a raconté tout l’inverse dans un entretien à L’Équipe. Passé par la Serie A avec le Hellas Vérone et la Premier League avec Brighton, le défenseur italien estime qu’en France, « ça ne triche pas et il y a beaucoup d’engagement et d’intensité ».

« Ici, on est plus proches de la Premier League que ne l’est la Serie A »

Le défenseur central du PFC juge « qu’ici, on est plus proches de la Premier League que ne l’est la Serie A ». Recruté cet été pour 20 millions d’euros après son prêt en deuxième partie de saison dernière, Coppola assure aussi « ne pas avoir été surpris parce que j’en avais parlé en sélection avec (Gianluigi) Donnarumma et il m’avait dit que ce n’était pas un championnat facile ». …

MBC pour SOFOOT.com