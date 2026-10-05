Surprise : Iniesta n'est évidemment pas fermé à l'idée de revenir au Barça un jour

Surprise : Iniesta n'est évidemment pas fermé à l'idée de revenir au Barça un jour

Andrés Iniesta rêve toujours en blaugrana . Interrogé sur la possibilité d’entraîner un jour le Barça dans le cadre d’une interview donnée à Mundo Deportivo à l’occasion de l’inauguration d’une exposition immersive retraçant sa carrière, l’ancien milieu de terrain et actuel entraîneur du Gulf United en deuxième division des Emirats arabes unis n’a pas fermé la porte : « Évidemment, ce serait formidable si je poursuivais ma carrière d’entraîneur, compte tenu de ce que représente le Barça pour moi. »

Iniesta prend le temps de découvrir son nouveau job

À 42 ans, le champion du monde 2010 explique ne pas vouloir se fixer son club de (presque) comme ambition ultime, préférant découvrir progressivement son nouveau métier d’entraîneur , lui qui n’avait pas spécialement comme objectif de le devenir.…

AP pour SOFOOT.com