Le Real Madrid sur le point de prolonger l’une de ses stars

Le Real Madrid sur le point de prolonger l’une de ses stars

Grande Güler. Ceux qui regardent les matchs du Real Madrid le savent : Arda Güler peut être un joueur magnifique. Il peut aussi faciliter les connexions entre des attaquants pas toujours très connectés et c’est sans doute pour cette raison que José Mourinho a décidé d’en faire un titulaire. La bonne nouvele pour le club madrilène, c’est que l’international turc de 21 ans est sur le point de prolonger son contrat à Madrid jusqu’en 2031, selon les informations de AS .

Un jeune ancien du Real Madrid

On dirait pas comme ça, mais Güler vit déjà sa quatrième saison au Real Madrid. Le joueur formé à Fenerbahçe était présent dans l’effectif en 2023-2024 lorsque les hommes de Carlo Ancelotti étaient parvenus à remporter la quinzième Ligue des champions de l’histoire du club.…

MB pour SOFOOT.com