Le Real Madrid sur le point de prolonger l’une de ses stars
Grande Güler. Ceux qui regardent les matchs du Real Madrid le savent : Arda Güler peut être un joueur magnifique. Il peut aussi faciliter les connexions entre des attaquants pas toujours très connectés et c’est sans doute pour cette raison que José Mourinho a décidé d’en faire un titulaire. La bonne nouvele pour le club madrilène, c’est que l’international turc de 21 ans est sur le point de prolonger son contrat à Madrid jusqu’en 2031, selon les informations de AS .
Un jeune ancien du Real Madrid
On dirait pas comme ça, mais Güler vit déjà sa quatrième saison au Real Madrid. Le joueur formé à Fenerbahçe était présent dans l’effectif en 2023-2024 lorsque les hommes de Carlo Ancelotti étaient parvenus à remporter la quinzième Ligue des champions de l’histoire du club.…
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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