Joselu va trouver un nouveau club

Cinq mois après, le revoilà. Depuis le 1 er juillet, Joselu est libre comme l’air. Depuis le 9 mai, il n’a pas disputé une seul rencontre officielle . Sa dernière sortie ? Un match en première division du Qatar avec son ancien club, Al-Gharafa. Selon les informations de Marca , le buteur espagnol (17 capes pour six buts) aurait un accord avec le club qatari Al Sailiya SC .

Deux visages connus de la Ligue 1

À 36 ans, le sauveur du Real Madrid il y a un peu plus de deux ans en Ligue des champions reste donc au Moyen-Orient. L’ancien de Stoke City aura fort à faire pour sortir sa nouvelle écurie de la dernière place du classement de Stars League, la première division locale. Il jouera d’ailleurs aux côtés d’ Anwar El Ghazi , ancien de Lille et Aston Villa, et Younès Belhanda, champion de France en 2012 avec Montpellier.…

AC pour SOFOOT.com