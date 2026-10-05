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Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, dissèque la fin de l’ère Lionel Messi !
information fournie par So Foot 05/10/2026 à 18:32

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Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, dissèque la fin de l’ère Lionel Messi !

Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, dissèque la fin de l’ère Lionel Messi !

Footox ne pouvait pas passer à côté de la dernière de Messi avec l’Argentine.

Désormais diffusé en direct sur la fréquence DAB+ de Tsugi Radio à 12h tous les lundis, Footox propose toutes les semaines un débat sur l’une des actualités les plus brûlantes du fantastique monde du ballon rond. Cette semaine, Andrea Chazy reçoit Arthur Jeanne et Javier Prieto Santos pour disséquer Leo Messi avant son dernier match avec l’Argentine face au Bénin en amical, dans la nuit de mardi à mercredi. Un timing idéal puisque So Foot sort son nouveau numéro ce jeudi sur… Leo Messi. La synergie de dingue !…

SF pour SOFOOT.com

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