Un ancien de M6 à la tête des Girondins ?

Un ancien de M6 à la tête des Girondins ?

Prudence, prudence. Les supporters des Girondins de Bordeaux peuvent souffler, Gérard Lopez a cédé leur club pour un euro symbolique après que le fonds d’investissements britannique Sparta a réuni 10 millions d’euros (placés sur un compte sous séquestre) en attendant le verdict du recours du club devant le CNOSF.

Celui-ci sera déterminant pour savoir si l’écurie girondine peut rester en National 1 (anciennement National 2) ou si la structure doit être placée en liquidation judiciaire, auquel cas le club devra repartir en Régional 1. En attendant, un homme est sorti du bois : Dominique Delport, lequel se présente sur Twitter comme le « futur Président du FC Girondins de Bordeaux ». …

JD pour SOFOOT.com