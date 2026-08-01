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Quand Marc Cucurella fait porter sa médaille de champion du monde à son facteur
information fournie par So Foot 01/08/2026 à 12:08
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Quand Marc Cucurella fait porter sa médaille de champion du monde à son facteur

Quand Marc Cucurella fait porter sa médaille de champion du monde à son facteur

Sympa comme geste d’adieu. Transféré au Real Madrid cet été, Marc Cucurella n’a pas encore quitté l’Angleterre, du moins à en croire une photo de son facteur, un certain Gary, lequel a fièrement avec la médaille du champion du monde 2026 avec l’Espagne pendant sa tournée.

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