Un ancien chat noir de retour en Ligue 1
Recruter en Angleterre, quoi de plus normal pour le plus anglais des clubs français ? Libre de tout contrat, Josh Maja arrive au Havre . L’ancien international nigérian (1 sélection) a signé pour un an en Normandie, assorti d’une saison supplémentaire en option.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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