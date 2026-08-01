 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un ancien chat noir de retour en Ligue 1
information fournie par So Foot 01/08/2026 à 10:23
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Un ancien chat noir de retour en Ligue 1

Un ancien chat noir de retour en Ligue 1

Recruter en Angleterre, quoi de plus normal pour le plus anglais des clubs français ? Libre de tout contrat, Josh Maja arrive au Havre . L’ancien international nigérian (1 sélection) a signé pour un an en Normandie, assorti d’une saison supplémentaire en option.

Embed t.co…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un ancien de M6 à la tête des Girondins ?
    Un ancien de M6 à la tête des Girondins ?
    information fournie par So Foot 01.08.2026 11:21 

    Prudence, prudence. Les supporters des Girondins de Bordeaux peuvent souffler, Gérard Lopez a cédé leur club pour un euro symbolique après que le fonds d’investissements britannique Sparta a réuni 10 millions d’euros (placés sur un compte sous séquestre) en attendant ... Lire la suite

  • "Privatisation" de la Coupe du monde : la FIFA fait marche arrière
    "Privatisation" de la Coupe du monde : la FIFA fait marche arrière
    information fournie par France 24 01.08.2026 10:09 

    Après avoir posé sur la table une proposition de réforme structurelle de la Coupe du monde, le président de la Fifa, Gianni Infantino, a fait face à une fronde inédite. Sous la pression, il a annoncé retirer son projet de vente d'une partie du tournoi à des investisseurs ... Lire la suite

  • La FIFA abandonne son projet de privatisation de la Coupe du monde
    La FIFA abandonne son projet de privatisation de la Coupe du monde
    information fournie par So Foot 01.08.2026 09:44 

    La lutte paie. Dans un communiqué publié dans la nuit de vendredi à ce samedi, Gianni Infantino a entériné son projet de société commerciale FIFA Forward Enterprise et l’ouverture du capital de la Coupe du monde à des investisseurs privés. « Cette proposition n’ira ... Lire la suite

  • Cette photo prise en juillet 2023 montre le Broad Peak, où une avalanche meurtrière s'est produite ( AFP / Joe STENSON )
    Pakistan: reprise des recherches pour sept alpinistes disparus, trois corps retrouvés
    information fournie par AFP 01.08.2026 09:35 

    Les secours pakistanais ont repris samedi les recherches pour retrouver sept alpinistes toujours portés disparus après une avalanche sur l'un des plus hauts sommets du monde, au lendemain de la découverte des corps de trois membres de l'expédition. L'avalanche ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank