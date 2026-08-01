L'UEFA salue le volte-face de la FIFA
Et maintenant, une bonne poignée de main. Dans un communiqué publié ce samedi matin, la FIFA a annoncé son intention d’enterrer le projet de création de sa société commerciale, laquelle aurait ouvert son capital à des investisseurs privés. En tête de cortège contre ce projet, l’UEFA a, dans la foulée, salué cette décision : « C’est une victoire pour l’ensemble du football, mais l’histoire ne s’arrête pas là. La proposition a été rejetée mais le chantier pour rétablir la confiance envers la FIFA ne fait que commencer. »
Accord « minable »
Dans son message, l’instance européenne du football ne décolère pas. Pour elle, la démarche entamée par la FIFA ne saurait pouvoir se répéter à l’avenir : « Nous ne pouvons pas continuer avec ces manœuvres secrètes menées à un rythme effréné et orchestrées par des personnes anonymes dont l’intérêt pour le sport est douteux. Nous devons identifier les responsables et leur demander des comptes. » …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer