Un ancien de Ligue 1 retourne la Lazio

Lazio 2-2 AC Milan

Buts : Cancellieri (10 e ) et Noslin (39 e ) pour les Romains // Moreira (65 e et 67 e ) pour les Milanais

Il fallait bien ça pour stopper la Lazio. Promise à l’enfer cette saison, entre grève massive des tifosi et effectif faiblard, la Lazio a pourtant débuté sa campagne de Serie A par trois victoires en trois matchs et une place de leader inespérée . Alors quand le Milan se déplaçait aujourd’hui à l’Olimpico on se disait qu’on allait assister à un choc inattendu du championnat italien .…

JF pour SOFOOT.com