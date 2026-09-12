Un ancien de Ligue 1 retourne la Lazio
Lazio 2-2 AC Milan
Buts : Cancellieri (10 e ) et Noslin (39 e ) pour les Romains // Moreira (65 e et 67 e ) pour les Milanais
Il fallait bien ça pour stopper la Lazio. Promise à l’enfer cette saison, entre grève massive des tifosi et effectif faiblard, la Lazio a pourtant débuté sa campagne de Serie A par trois victoires en trois matchs et une place de leader inespérée . Alors quand le Milan se déplaçait aujourd’hui à l’Olimpico on se disait qu’on allait assister à un choc inattendu du championnat italien .…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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