Un ancien de Ligue 1 nommé sélectionneur du Luxembourg
Le Marseille des sélections.
Un entraîneur qui devait se tailler en fin d’année avant de partir sur le champ entraîner en D3 allemande, un buteur enfin écarté après avoir été reconnu coupable pour violences sur son ex-compagne… le Luxembourg va enfin pouvoir se tourner vers la suite. …
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer