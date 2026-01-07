Un ancien de Ligue 1 fait parler de lui pour les mauvaises raisons
Des nouvelles de l’ancien ange blond de la Ligue 1.
Comme le site Foot Amateur le rapporte, le RC Lens et son entraîneur des U18-U19, Yohan Demont, ont été frappés par une sanction drastique de la FFF : neuf mois de suspension. Le contexte remonte au match entre le FA Arras et le RC Lens, lors du premier tour fédéral de la coupe Gambardella, que les Lensois ont finalement perdu aux tirs au but.…
JE pour SOFOOT.com
