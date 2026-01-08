Mario Balotelli aurait trouvé le treizième club de sa carrière

N’en déplaise aux superstitieux. Super Mario Balotelli aurait trouvé le treizième club de sa carrière. Selon les informations de Sky Sport , le buteur italien aurait décidé de poser ses valises à l’endroit parfait pour croiser influenceurs et footballeurs en vacances : Dubaï .

Un nouveau défi en deuxième division émiratie

Le club d’ Al-Ittifaq, club de deuxième division des Emirats arabes unis, se serait offert Balotelli pour une durée de deux ans et demi. À son grand âge (35 ans), l’enfant terrible rempile en quête d’une nouvelle (et peut-être dernière) heure de gloire. Son contrat au Genoa s’est achevé en juillet dernier, et Balotelli suscitait l’intérêt de plusieurs clubs don t River Plate et Al-Ittifaq FC. …

SW pour SOFOOT.com