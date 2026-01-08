Les supporters lyonnais déplorent l'interdiction de déplacement à Saint-Étienne

Les supporters lyonnais sont verts. Alors que le derby ASSE-OL Lyonnes pouvait donner lieu à un spectacle plutôt sympa en seizièmes de finale de Coupe de France, voilà qu’ un arrêt préfectoral interdit la présence des Lyonnais pour soutenir leur équipe .

Le collectif OL Ang’Elles dénonce une injustice, cette interdiction reposant sur des faits propres aux débordements lors de matchs masculins. « Nous sommes sanctionnés pour des faits qui ne nous concernent pas », incendie le communiqué, avant de clore sur un cinglant « Le football féminin mérite mieux ». …

SW pour SOFOOT.com