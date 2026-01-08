 Aller au contenu principal
Estelle Cascarino rejoint un club anglais
information fournie par So Foot 08/01/2026 à 17:27

Estelle Cascarino traverse la Manche. À 28 ans, la défenseuse internationale française quitte provisoirement la Juventus pour rejoindre West Ham, sous la forme d’un prêt de six mois. Après Lyon, le PSG, Manchester United et Turin, la voilà de retour en Angleterre pour un gros chantier.

From set to signature with Estelle Cascarino ✍️📽️ pic.twitter.com/ozMBMrp84a…

CM pour SOFOOT.com

Sport
