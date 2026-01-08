Estelle Cascarino rejoint un club anglais
Estelle Cascarino traverse la Manche. À 28 ans, la défenseuse internationale française quitte provisoirement la Juventus pour rejoindre West Ham, sous la forme d’un prêt de six mois. Après Lyon, le PSG, Manchester United et Turin, la voilà de retour en Angleterre pour un gros chantier.
From set to signature with Estelle Cascarino ✍️📽️ pic.twitter.com/ozMBMrp84a…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer