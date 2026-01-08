Le ministre des Sports sud-africain n'est pas tendre avec Hugo Broos
Brosser dans le sens du poil, ce n’est pas son genre. Le ministre sud-africain des Sports, Gayton McKenzie, s’en est pris à son propre sélectionneur national, Hugo Broos , après les critiques de ce dernier à l’encontre du pays hôte de la CAN.
Le responsable politique du parti Patriotic Alliance a accueilli les joueurs des Bafana Bafana à l’aéroport de Johannesburg, où il a regretté l’élimination de son équipe en huitièmes de finale face au Cameroun. Il a néanmoins salué l’état d’esprit et l’engagement des joueurs.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer