Le ministre des Sports sud-africain n'est pas tendre avec Hugo Broos

Brosser dans le sens du poil, ce n’est pas son genre. Le ministre sud-africain des Sports, Gayton McKenzie, s’en est pris à son propre sélectionneur national, Hugo Broos , après les critiques de ce dernier à l’encontre du pays hôte de la CAN.

Le responsable politique du parti Patriotic Alliance a accueilli les joueurs des Bafana Bafana à l’aéroport de Johannesburg, où il a regretté l’élimination de son équipe en huitièmes de finale face au Cameroun. Il a néanmoins salué l’état d’esprit et l’engagement des joueurs.…

