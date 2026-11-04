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Fenerbahçe annonce l’arrivée d’un ancien de la maison sur son banc
information fournie par So Foot 04/11/2026 à 12:25

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Fenerbahçe annonce l’arrivée d’un ancien de la maison sur son banc

Fenerbahçe annonce l’arrivée d’un ancien de la maison sur son banc

Du neuf avec du vieux. Fenerbahce reçoit Liverpool ce mercredi soir mais avant de se projeter pleinement sur la réception des coéquipiers de Bradley Barcola, le club stambouliote a réglé quelques affaires courantes.

Et pas n’importe laquelle puisque Fenerbahçe a annoncé, dans un communiqué, l’arrivée d’Emre Belözoğlu sur son banc. L’ancien international turc de 46 ans possède un sacré CV en tant que joueur avec 101 capes en sélection et des passages remarqués à l’Inter ou encore à Newcastle au début des années 2000. …

MB pour SOFOOT.com

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