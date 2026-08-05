Un ancien de la Juventus et de Troyes signe à Brest pour renforcer le milieu de terrain
Box-to-box de chaussures. Le Stade brestois a trouvé chaussure à son pied en recrutant Joseph Nonge , milieu de terrain belge de 21 ans, qui signe pour les trois prochaines saisons, plus une en option. Après avoir fait toutes les sélections jeunes des Diablotins rouges, il est devenu international espoir l’année dernière (4 sélections) et sort d’une expérience en Turquie, à Kocaelispor (10ᵉ de Süper Lig) , où il a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues.
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