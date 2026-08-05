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Nampalys Mendy assure que « descendre puis remonter, ce n’est pas facile »
information fournie par So Foot 05/08/2026 à 17:14
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Nampalys Mendy assure que « descendre puis remonter, ce n’est pas facile »

Nampalys Mendy assure que « descendre puis remonter, ce n’est pas facile »

Pas à nous. Alors que le FC Metz fait des aller-retours depuis cinq saisons entre la Ligue 1 et la Ligue 2 , c’est au sein du deuxième échelon que les Grenats débutent 2026-2027, par la réception de Guingamp ce samedi (20h45). Avec un statut de favori pour la montée ?

« Mis à part le fait qu’il y ait des équipes passées par la Ligue 1, ce sera de toute manière très difficile , tempérait le milieu de terrain Nampalys Mendy, présenté à la presse ce mercredi, cinq jours après l’officialisation de son arrivée libre. De descendre puis remonter, ce n’est pas quelque chose de facile. Il faut beaucoup de travail, beaucoup d’exigence et je suis là pour apporter ce que je peux pour y parvenir. »

NB pour SOFOOT.com

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