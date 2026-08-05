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Zhegrova marque enfin un (sublime) but avec la Juventus
information fournie par So Foot 05/08/2026 à 17:27
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Zhegrova marque enfin un (sublime) but avec la Juventus

Zhegrova marque enfin un (sublime) but avec la Juventus

Le colis lillois a pris un an pour arriver. En tournée à Hong Kong avant le retour de la Serie A le 22 août, la Juventus s’est imposée en amical face à Chelsea (1-0) . Rentré à la mi-temps à la place de Jérémie Boga, Edon Zhegrova (27 ans) a inscrit le but victorieux d’une délicieuse frappe enroulée à l’entrée de la surface de Mike Penders.

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