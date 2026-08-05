21 mois après, Mudryk a rejoué

Comme une nouvelle recrue. Pour la première fois depuis le 28 novembre 2024, un sombre jeudi soir de Ligue Conférence en Allemagne à Heidenheim, Mykhailo Mudryk (25 ans) a participé à une rencontre avec Chelsea . Écarté des terrains plusieurs mois pour son affaire de dopage au meldonium , l’Ukrainien est entré aujourd’hui face à la Juventus en amical (0-1). L’ailier a rejoint le groupe anglais à Hong Kong le 3 août, pour participer à la pré-saison.

Un avenir incertain

« C’est un cas particulier » , a déclaré Xabi Alonso en conférence de presse ce mercredi pour évoquer l’avenir de son joueur. Annoncé en prêt du côté de Strasbourg (comme par hasard), celui qui a été acheté pour 110 millions d’euros en 2023 devra batailler pour se faire une place dans n’importe quel effectif . Difficile de rebondir après une telle affaire même si refouler la pelouse est une première étape vers un retour (en force ?).…

AC pour SOFOOT.com