Salah accueilli en héros en Turquie
Un Pharaon accueilli en dieu vivant en Turquie. Arrivé ce mercredi à l’aéroport d’Istanbul pour signer son contrat avec le Trabzonspor , Mohamed Salah a été reçu à l’aéroport avec beaucoup de ferveur par les supporters du club turc . L’homme qui touchera un salaire annuel de 17 millions d’euros s’est montré comblé par l’accueil des supporteurs trucs, le temps de lâcher deux sourires, d’agiter ses mains et de sauter dans une voiture aux vitres teintées au milieu d’une escorte digne de celle d’un chef d’État .
Embed x.com…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer