Un ancien de l'OM rechute à l'entraînement avec la Juventus
Les malheurs d’Arkadiusz Milik se poursuivent. La Juventus a annoncé, ce mercredi, que l’attaquant polonais de 32 ans s’est à nouveau blessé lors de la séance d’entraînement du mardi. Selon le club Turinois, l’ex-buteur de l’Olympique de Marseille souffre d’une déchirure modérée du biceps fémoral de la cuisse droite , et sera réévalué dans les jours à venir pour déterminer la durée de son indisponibilité.
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