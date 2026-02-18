 Aller au contenu principal
Franck Haise : « Ces deux mois de pause, ça m'a fait du bien »
information fournie par So Foot 18/02/2026 à 18:31

Pas de surprise pour Franck Haise : celui qui connaît bien la région a vécu son premier jour comme entraîneur principal du Stade rennais sous le déluge, entre pluie et grêle. Après avoir rencontré ses nouveaux joueurs et dirigé la séance d’entraînement du matin, le technicien a été présenté à la presse au Roazhon Park, aux côtés du président Arnaud Pouille, du directeur sportif Loïc Désiré, et du président du conseil d’administration Guillaume Cerutti, resté en retrait dans la salle.

Les leçons de Nice

Revoilà donc Haise en Ligue 1, moins de deux mois après son éviction de Nice où il aura connu un automne chaotique. « Il n’y a pas beaucoup de clubs qui auraient pu me faire sortir de ma coupure au Québec, c’était une évidence que je dise oui, a-t-il posé. (Sur son temps de repos) Sur les dernières photos du mois de décembre, vous trouvez qu’il y a un changement ? Deux mois de pause, ça m’est arrivé deux fois dans ma vie de coach en 39 ans. La dernière fois, c’était une période liée au Covid. J’ai eu ces deux mois et ça m’a fait du bien. Je reviens avec beaucoup d’envie, d’énergie et en ayant fait une partie du film en arrière. Ce que j’aurais pu faire mieux, ce que j’aurais dû faire mieux… »…

CG, à Rennes pour SOFOOT.com

