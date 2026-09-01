Un ancien de l'OM annoncé à Manchester City pour plus de 70 millions d'euros

Un ancien de l'OM annoncé à Manchester City pour plus de 70 millions d'euros

Dernières folies. Alors que le mercato est sur le point de connaître son épilogue, Manchester City en profite pour faire de (très) coûteuses emplettes. Ce lundi, le média The Athletic annonçait un accord entre Everton et le club de Manchester pour un transfert à hauteur de 75 millions d’euros pour Iliman Ndiaye.

L’ancien de l’OM était courtisé par Tottenham

D’abord annoncé du côté de Tottenham , l’ancien de l’OM a certainement eu la bonne idée de regarder les deux premiers matchs des Spurs avant de se mettre dans ce bourbier.…

MB pour SOFOOT.com