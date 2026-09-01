Lille a trouvé le successeur d’Ayyoub Bouaddi
Un mercato en Nord. Dans un mercato toujours plus démesuré et marqué par les 100 millions d’euros récupérés sur la vente d’Ayyoub Bouaddi, on peut légitimement considérer que Lille n’a pas rechigné au moment de dépenser 8 millions d’euros pour s’attacher les services de Maurits Kjaergaard . L’international espoir danois de 23 ans arrivé en provenance de Salzbourg, a été officialisé par les Dogues ce mardi.
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