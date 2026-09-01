Nantes s'active et recrute son deuxième joueur de la journée
Et de deux ! Nantes est à fond sur cette dernière journée de mercato. Quelques minutes après avoir annoncé l’arrivée de Balthazar Pierret en provenance du Red Star, c’est au tour d’ Amin Cherni de signer chez les Canaris. Le latéral gauche de 25 ans arrive en prêt avec option d’achat du club turc du Göztepe SK, où il sort d’une saison à 35 matchs.
Embed t.co…
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer