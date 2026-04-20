Un ancien de l'OL se bat avec un supporter en Italie

Un ancien de l'OL se bat avec un supporter en Italie

Qu’est-ce qui a bien pu irriter Gift Orban ? La défaite de son homonyme aux élections hongroises, la victoire de l’Olympique lyonnais face à Paris, sans lui, ou un fan de sa propre équipe, le Hellas Vérone ? Bingo, c’est bien la dernière proposition.

À la suite de la défaite du Hellas Vérone face à l’AC Milan (0-1), enfonçant un peu plus les Gialloblu dans la zone rouge , Orban n’a pas voulu s’arrêter en sortant du stade pour prendre des photos avec des supporters. L’un d’eux a alors frappé la voiture du Nigérian : grave erreur……

EA pour SOFOOT.com