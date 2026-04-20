Antoine Kombouaré prolongé par le Paris FC ?

Histoire de poursuivre la lune de miel. Après la victoire à Metz (1-3) et la validation du maintien du Paris FC en Ligue 1, le Paris FC peut respirer. Comme son président Pierre Ferracci, forcément ravi du travail accompli par Antoine Kombouaré et ses hommes. Au point d’être dithyrambique envers son coach, qu’il pourrait bien prolonger : « Antoine Kombouaré est l’homme de la situation quand on est dans une situation un peu difficile, on le sait très bien, a-t-il déclaré à RMC . Au-delà de l’image qu’il a d’homme de coups, c’est un super entraîneur et c’est quelqu’un qui a des qualités humaines remarquables. C’est dommage qu’il ait cette image-là qui est un peu restrictive. C’est quelqu’un de très bien. »

Toujours invaincu avec le PFC

Nommé sur le banc le 23 février dernier, à un moment où le PFC n’était que 15ᵉ, Antoine Kombouaré est parvenu à maintenir le promu dans l’élite tout en restant invaincu en sept matchs (quatre victoires, trois nuls). Un excellent bilan pour l’entraîneur, sous contrat jusqu’en juin 2026, mais avec une année en option activable soit par le club.…

TM pour SOFOOT.com