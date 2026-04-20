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Franck Haise a de grandes ambitions pour Rennes
information fournie par So Foot 20/04/2026 à 10:17

Franck Haise a de grandes ambitions pour Rennes

Franck Haise a de grandes ambitions pour Rennes

Rien à perdre, tout à gagner. Monté à la cinquième place du classement après sa nette victoire face à Strasbourg (3-0), le Stade rennais est dans une excellente dynamique et revient en forme au meilleur des moments. Interrogé sur la course à l’Europe en conférence de presse d’après-match, Franck Haise, en poste depuis mi-février, n’a pas botté en touche : « Ce n’est pas qu’il y a plus d’ambition maintenant, a posé l’ex-entraîneur de Nice . « Dès le départ, il n’y avait pas de limites à se fixer sur les ambitions […] On a de la qualité, comme bon nombre d’équipes qui sont en mesure de jouer l’Europe. Ce qu’il faut, c’est le mettre au quotidien et forcément le week-end. »

Un calendrier corsé

À quatre journées de la fin du championnat, le SRFC est l’invité surprise dans ce sprint final et ne compte qu’ un point de retard sur l’Olympique lyonnais, troisième . Une situation inimaginable il y a encore quelques semaines. Depuis l’arrivée du technicien normand, le club breton a pris 19 points sur 24 possibles . Le calendrier n’est toutefois pas des plus simples avec un déplacement décisif à Lyon le 3 mai puis à Marseille le 17 mai lors de la dernière journée. Les Bretons recevront également Nantes, quasiment relégué en Ligue 2, et le Paris FC, qui a assuré sa présence dans l’élite l’année prochaine.…

TM pour SOFOOT.com

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